MSB'den Ateş Serbest-2025 tanıtım klibi

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, 6-8 Ekim tarihlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde “Ateş Serbest-2025” faaliyeti gerçekleştirilecek.

"GÜCÜMÜZ TARİHTEN GELİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücümüz tarihten gelir. Ateş Serbest-2025 faaliyeti için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada faaliyetin amacı şöyle özetlendi:

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterindeki silah ve sistemlerin kullanılması

Kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünün tanıtılması

TANITIM FİLMİ PAYLAŞILDI

Bakanlık, faaliyete ilişkin hazırlanan tanıtım filmini de kamuoyu ile paylaştı.