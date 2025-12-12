MSB'den Barrack'ın S-400 ve F-35 sözlerine ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda değinilen konular arasında; SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektiğine yönelik sözleri de yer aldı.

Yapılan açıklamada SDG'nin zaman kazanma çabalarının boşuna olduğu, F-35 tedariği konusunda da istişarelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi;

SDG’NİN ENTEGRASYONU: ZAMAN KAZANMA ÇABALARI BOŞUNA

Bu konudaki duruşumuzu Sayın Bakanımız dün Meclis Genel Kurulunda icra edilen bakanlığımızın bütçe görüşmelerinde açık olarak ifade etmiştir. Bunun yanında SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatına rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir.



Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir.



SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik.



SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir.

TSK’NIN GÖRÜNTÜLERE YANSIYAN SURİYE’DEKİ HAREKETLİLİĞİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir.



Burada asıl takip edilmesi gereken TSK’nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleridir.

ABD BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’IN S400 VE F-35 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürmektedir.



Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır.



F-35 tedariğine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariği konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dâhil edilmesi için istişareler devam etmektedir.



F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM