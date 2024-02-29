Müge Anlı yayınladı! Başkan Şadi Yazıcı ailesini arayan bir gencin elinden tuttu... 2009 yılından bu yana yerel seçimlerde başarı elde eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların elinden tutmaya da devam ediyor.

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ensonhaber.com

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı hizmetlerle belediyecilik alanında örnek teşkil ediyor.

Hem yaptığı projeler hem de vatandaşlarla tek tek ilgilenmesiyle kalplerde yer tutan Başkan Yazıcı, Müge Anlı'ya gelen ve ailesini arayan bir gencin daha elinde tuttu.

Müge Anlı'ya katılan Kazım isimli bir vatandaş ailesini bulamadı ancak Tuzla'da güzel bir eve sahip oldu.

Müge Anlı, "Kazım'ın elinden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tuttu" dedi. Anlı'nın devam eden sözlerinde şu ifadeler yer aldı;

"Size güzel bir bant izleteyim"

Size güzel bir bant izleteyim. Onunla, Kazım'la 7 yıl önce tanıştık. Ailesini bulmaya gelmişti. Yaşadığı yerin yaşanmayacak olduğunu görmüştük. Bir apartmanın kömürlüğü de diyemeyeceğim.



Tuvaleti yok banyosu yok. Kazım bir şey istemez. Bir şey istemeyi akıl etmez. Ailesini bulamadık ama elinden Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı tuttu.

"Kazım sürekli Şadi Yazıcı'dan bir şeyler istiyor. Şadi Yazıcı ise onu hiç kırmıyor"