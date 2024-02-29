Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı hizmetlerle belediyecilik alanında örnek teşkil ediyor.
Hem yaptığı projeler hem de vatandaşlarla tek tek ilgilenmesiyle kalplerde yer tutan Başkan Yazıcı, Müge Anlı'ya gelen ve ailesini arayan bir gencin daha elinde tuttu.
Müge Anlı'ya katılan Kazım isimli bir vatandaş ailesini bulamadı ancak Tuzla'da güzel bir eve sahip oldu.
Müge Anlı, "Kazım'ın elinden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı tuttu" dedi. Anlı'nın devam eden sözlerinde şu ifadeler yer aldı;
"Size güzel bir bant izleteyim"
Size güzel bir bant izleteyim. Onunla, Kazım'la 7 yıl önce tanıştık. Ailesini bulmaya gelmişti. Yaşadığı yerin yaşanmayacak olduğunu görmüştük. Bir apartmanın kömürlüğü de diyemeyeceğim.
Tuvaleti yok banyosu yok. Kazım bir şey istemez. Bir şey istemeyi akıl etmez. Ailesini bulamadık ama elinden Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı tuttu.
"Kazım sürekli Şadi Yazıcı'dan bir şeyler istiyor. Şadi Yazıcı ise onu hiç kırmıyor"
Arkadaşlarımız Tuzla'da başka bir konda çekim yaparlarken, Kazım'a bakın dedim. Kazım çok iyi. Bir de Tuzla'da herkes onu tanıyor. Sağ olsun Şadi Yazıcı onu evlat gibi sevdi. Çok güzle idare ediyor. İkisinin arasındaki ilişkiye bayılıyorum. Kazım sürekli Şadi Yazıcı'dan bir şeyler istiyor. Şadi Yazıcı ise onu hiç kırmıyor. Gerçekten hallediyor. Evini de yenileyeceklermiş.
Evine geliyor Tuzla Belediyesi camlarını siliyor. Keşke benim Tuzla'da evim olsaydı. Temizliğini yapıyorlar, yemeklerini yapıyorlar. Şadi Yazıcı'yı da ayrı severim. Kimse bilmezken o biliyordu evleneceğimi. Nikahımı kıydı. Eşine bile dememiş ağzı da sıkıdır. Ailemizde de yeri ayrıdır.
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