Muğla'da domuzlar denize girerek serinledi: Bahamalar'da beraber yüzüyorlardı

Muğla'da domuz esareti...

Muğla ve ilçelerinde son yıllarda yaban domuzları, sürüler halinde sık sık şehir merkezine iniyor.

SOKAKLARI MESKEN TUTTULAR

Doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, karnını doyurmak için sokaklarda, çöplüklerde yiyecek arıyor.

Ana cadde ve sokaklara yiyecek bulmak için sürüler halinde inen yaban domuzları, vatandaşları tedirgin etmekte.

SAHİLLERE DADANDILAR

CHP'li Marmaris ilçesinde toplanmayan çöpleri karıştıran yaban domuzları sıradan hale gelirken, domuzların bu seferki durağı sahiller oldu.

Siteler Mahallesi'nde yaban domuzları, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında sahilde dolaştı.

DENİZE GİRİP, SERİNLEDİLER

Yavrularıyla birlikte sahil boyunca yiyecek arayan domuzlar, daha sonra denize girdi.

Plajda gezen domuzlar, denizde bir süre vakit geçirdikten sonra sahilden ayrıldı.

KAYDETMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Turistler ise yaşanan ilginç anları, cep telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

DOMUZLARLA DENİZE GİRİYORLARDI

Muğla ve ilçelerinde domuz görüntüleri günden güne yaygınlaşırken akıllara, Bahamalar'da ünlülerin domuzla denize girmesi geldi.

O dönem Türkiye'den birçok ünlü Bahamalar'ı tatil yeri olarak seçerken, sık sık domuzlarla denizde yüzüyorlardı.

ELLERİYLE BESLEMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Bahama tatili sırasında yaklaşık 30 yıldır doğal ortamda yaşayan domuzları beslemeyi ihmal etmemişti.