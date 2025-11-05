Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi su kesintisini protesto etmek için meydanda duş aldı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür süren su kesintilerini protesto etmek için belediye meydanında leğende saçını yıkadı.
- Saçkıran hastalığı nedeniyle özel bir şampuan kullanmak zorunda olduğunu belirten Yavuz, susuzluk nedeniyle tedavi sürecinin aksadığını söyledi.
- Eylemiyle dikkat çeken Yavuz, Bodrum’da su kesintisi sorununa çözüm bulunmasını talep etti.
Su kesintisi isyan ettirdi...
Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Meydanı'nda susuzluğa tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.
Yavuz, çevresindeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında leğen içerisinde yanında getirdiği 5 litrelik su ile saçını köpükle yıkayıp duş aldı. Daha sonra havlu ile kurulanarak açıklama yaptı.
"BİLİN BAKALIM BODRUM'DA NE YOK?"
Yavuz, saçkıran hastalığı ile mücadele ettiği belirterek “Benim bu yaptığım şey duş değil, aslında bir tedavi sürecimin bir parçası. Saçkıran hastalığına yakalandım. Ciddi bir tedavi sürecinden geçiyorum. Her gün kullanmam gereken ilaçlar var, saçlarımı yıkamam gereken özel bir şampuan var. Ama bilin bakalım, Bodrum’da ne yok maalesef?" dedi.
Yavuz açıklamasının devamında şunları söyledi:
2025 yılının son çeyreğinde, 6 gündür yaşadığım bölgede, Cevat Şakir Mahallesi’nde su yok. İnsanlar hijyene hasret kalmış durumdalar. Şikayet etmeyi bilmeyen, eylem yapmayı bilmeyen, korkan insanlar maalesef çok fazla. Sadece kendi adıma gerçekleştirmedim bu eylemi. Susuzluktan dolayı derdi olan, canı sıkılan bütün dostlarımız, bütün buradaki vatandaşlar için yapmak gereği hissettim. Artık burama kadar gelmişti.
Normalde de sular aralıklı olarak yaz başından beri sürekli gidip geliyor ama beni bu raddeye getiren şey, son 6 gündür hiç su olmaması. Yani bakın, çok affedersiniz, tuvalet ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz. Burası Bodrum, güya Türkiye’nin göz bebeği, turizmin başkenti falan. Benim niyetim ne bağcıyı dövmek, ne de birilerine parmak sallamak; ama insanların bir cevap almaya hakkı var, ihtiyacı var.