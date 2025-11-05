Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi su kesintisini protesto etmek için meydanda duş aldı

Su kesintisi isyan ettirdi...

Cevat Şakir Mahallesi'nde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle Bodrum Belediye Meydanı'nda susuzluğa tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

Yavuz, çevresindeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında leğen içerisinde yanında getirdiği 5 litrelik su ile saçını köpükle yıkayıp duş aldı. Daha sonra havlu ile kurulanarak açıklama yaptı.

"BİLİN BAKALIM BODRUM'DA NE YOK?"

Yavuz, saçkıran hastalığı ile mücadele ettiği belirterek “Benim bu yaptığım şey duş değil, aslında bir tedavi sürecimin bir parçası. Saçkıran hastalığına yakalandım. Ciddi bir tedavi sürecinden geçiyorum. Her gün kullanmam gereken ilaçlar var, saçlarımı yıkamam gereken özel bir şampuan var. Ama bilin bakalım, Bodrum’da ne yok maalesef?" dedi.

Yavuz açıklamasının devamında şunları söyledi: