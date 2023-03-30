Muhalefette Muharrem İnce pazarlığı Aday listesinin kesinleşmesine kısa süre kala Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilerek Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması beklenirken kulislerde bakanlık ve vekillik pazarlıkları konuşuluyor.

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14 Mayıs seçiminden önce muhalefette adaylık bilmecesi bitmedi...

Millet İttifakı kaosla geçen ayların sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilen etti.

Hemen ardından adaylığını açıklayan, CHP'nin bir önceki adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise 100 bin imzayı toplayarak adaylar arasına girdi.

İnce'nin çekilmesi için son 2 gün

Muhalefette oyları bölmekle suçlanan İnce'nin adaylıktan çekilmesi için süre azalıyor.

31 Mart'ta yayınlanacak kesin aday listesine girmemesi için 31 mart son gün.

Bu kapsamda uzun süredir adaylıkta kararlı duran ve kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında daha yüksek şanslı olduğunu belirten İnce dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı.

CHP kulisleri ikiye bölündü

1 saat görüşen iki isim çıkışta basına açıklama yaparken İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceği yönündeki ifadeleri ve "Hoş geldiniz, güle güle" sözleri muhalif kesimde şok etkisi yarattı.

Bu gelişmelerin ardından kulisler de hareketlendi. CHP kulisleri bu anlamda ikiye bölünmüş durumda.

Pazarlık sürüyor: 2 bakanlık 5 vekillilk

Kimi isimlerin servis ettiği bilgilere göre CHP-Millet İttifakı ve Muharrem İnce arasında büyük bir pazarlık devam ediyor.

İnce'nin CHP'den 2 bakanlık ve 5 milletvekilliği istediği, bu durumun DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin de listelerinde yer alacağı için CHP'yi zorladığı kulislerden gelen haberlerden biri.

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"Pazarlık yok, İnce vazgeçmiyor"

İnce'nin bu isteğine karşılık ise CHP'den Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 milletvekilliği teklifiyle destek arayacağı belirtiliyor.

Diğer tarafta ise Kılıçdaroğlu'nun dün İnce'ye herhangi bir teklifle gitmediği, iki parti arasında pazarlık yapılmadığı ve Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyi düşünmediği belirtiliyor.