Muhalefetten bazı isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Yılmaz Özdil'in o ifadeleri hatırlandı Seçim mağlubiyeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında kaybetmediğini iddia eden bazı isimlerin ardından Yılmaz Özdil'in daha önceki ifadeleri akıllara geldi. Özdil, "Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde 90'la seçimi kazanır" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, geleceğini belirlemek için bir kez daha sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için oylar kullanıldı, sonuç netleşti.

Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimden galip ayrıldı.

Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimler, muhalefette derin bir üzüntüye neden oldu.

CHP tabanında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselirken CHP Lideri'nden 'devam' kararı geldi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini söyleyebildiler

Bazı muhalif isimler de seçim mağlubiyetini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilmediğini iddia etmeye kadar götürdü.

Kılıçdaroğlu'na verilen bu destek sosyal medyada çeşitli tartışmalar başlattı.

Bu tartışmalar ise akıllara Yılmaz Özdil'in daha önce CHP'ye yönelik ifadelerini akıllara getirdi.

Bilindiği üzere Özdil, Ezgi Pekşen'in sunduğu programda Nokta Tv'nin konuğu olmuştu.

Yılmaz Özdil'in o sözleri hatırlandı: Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya

Özdil, CHP'nin sürekli başarısız oluşuna ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğradına değinip, "Tele1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız dersiniz ki AK Parti bitmiş ya, CHP ilk seçimde yüzde 90'la seçimi kazanır." demişti.

CHP'ye oy veren gençlerin her defasında hayal kırıklığına uğrayıp ülkeyi terk etme noktasına geldiğini de söyleyen Özdil, "Sonra ne oluyor, geliyor seçimde herkes karalar bağlıyor, özellikle bu ülkenin gençleri her defasında bu hayal kırıklığına uğramanın neticesinde ülkeyi terk etme noktasına geliyor." şeklinde konuştu.

Mevcut CHP yönetimine yönelik eleştirilerine devam eden Özdil, bazı gazetecilerin kişisel menfaatleri uğruna muhalif seçmene yalan söylediğinin altını çizdi.

Bazı muhalif gazetecilere sert sözler: Kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz

Özdil, "Siz gazetecilik yapmanız gerekirken kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu bu topluma, Atatürkçü CHP'ye kakalayan kitle, bugün genel merkezin talimatıyla, Atatürkçü gazeteci ayaklarıyla topluma ders vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil, son olarak CHP içerisinde yaşanan her şeyden haberdar olundupunu da sözlerine ekleyerek, "Ve bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri biliyor. Bütün il ve belediye başkanları biliyor. Kimse buna sesini çıkarıyor mu, çıkarmıyor. O zaman adam üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek dersin." dedi.