Şirin Payzın'dan Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Yenilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında 'mücadeleye devam' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen muhalif gazeteci Şirin Payzın "Yenilmedim diyor bence de yenilmedi" dedi.

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Türkiye bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek kararını verdi.

İlk turu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya geldi.

Seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir zaferi ile tamamlandı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimi'nde açılan sandıklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha fark atarak CHP Lideri'ne 12. seçim yenilgisini tattırdı.

Bu yenilginin ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi..

Seçmeni tarafından istifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamasında istifa etmeyeceğini belirterek "Ben her zaman hakkınız hukukunuz için, bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim vermeye de devam edeceğim. Şimdi sizlerden bir ricam var; demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin." dedi.

Halk Tv ekranlarında açıklamayı değerlendiren Şirin Payzın da Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

"Yenilmedim diyor bence de yenilmedi"

Payzın, şu ifadeleri kullandı: