Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı hedef aldı: CHP'ye kazık attılar Altılı masayı eleştiren Muharrem İnce, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yüklendi. Babacan ve Davutoğlu'nun millete kazık attığını söyleyen İnce, "CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye’ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasette gündem oldukça yoğun.

Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Muharrem İnce'yle ilgili bir soruyu yanıtlamıştı.

Babacan, "İnce ikinci tura kalırsa kendisine oy vermem" demişti.

Bu sözlerin ardından Muharrem İnce'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İnce, "Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." dedi.

'İnce ikinci tura kalırsa oy vermem' tartışması büyüyor

FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğini daha önce de söylediğini belirten İnce, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı videosunda altılı masayı yerden yere vurdu.

Altılı masayı eleştirdi: Davutoğlu ve Babacan'ı topa tuttu

İnce, özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı topa tuttu.

Davutoğlu'nun halasını bile ikna edemediğini belirten İnce, Babacan'ın da "Tabanımızın hepsi CHP'ye oy vermez" sözlerine dikkat çekti.

İnce, "İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demekle aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor. Yani bunun Türkiye meali şudur: 'Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster CHP’ye oy verin, ister vermeyin’ diyor." şeklinde konuştu.

"CHP listelerinde garanti yerlere yerleşip tuzak kuruyorlar"

Babacan'ın daha önce, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğine yönelik sözlerini de hatırlatan İnce, "CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye’ye ve CHP'ye nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Muharrem İnce konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: