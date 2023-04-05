Muharrem İnce seçim kampanyasına Anıtkabir'den başladı: Memleket Partililer ziyaret için toplandı 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, çok sayıda destekçisiyle birlikte, seçim kampanyasını başlatmak üzere Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinin arifesinde...

Adayların kesinleşmesiyle birlikte saha çalışmaları da hızlandırıldı. Böylelikle heyecan giderek artmaya başladı.

Bu süreçte adaylığı açıklanan parti liderleri, şehir şehir gezerek vatandaşlara seslenmeye başladı.

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a giden CHP Lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, burada kalabalığa seslendi.

Alanın tamamı dolmadı

Konuşmalar devam ederken, büyük miting alanının bir kısmının dolduğu görüldü.

1 saat süren mitingde beklenen kalabalık oluşmadı.

Gözler ise, CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün gerçekleştirilen seçim kampanyasına çevrildi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıyoruz"

Kampanyanın startını Ata'nın huzurunda Anıtkabir'den veren İnce, günler öncesinden bugüne işaret etmişti.

Partinin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce önderliğinde 5 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'da Anıtkabir'de ebedi başkomutanımız ve yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıyoruz. Tüm üyelerimiz ve yurttaşlarımız davetlidir." denildi.

Büyük bir kalabalık eşik etti

Bunun üzerine yoğun kalabalık oluşturan Memleket Partililer, İnce ile birlikte Anıtkabir'e yürüdü.

Oluşan kalabalık dikkat çekerken, muhalefetin oyların bölünmesi konusundaki tedirginliği bir kez daha gündem oldu.

Ne olmuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylığını duyar duymaz parti ziyaretlerine Memleket Partisi'ni de eklemişti.

Görüşme öncesi yapılan kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye koltuk vererek çocukluk hayali olan Milli Eğitim Bakanlığı'nı teklif edeceği belirtilmişti.

Görüşmede ise beklenen olmadı ve İnce adaylığından vazgeçmediğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu da seçimi garantilemek adına HDP ile görüştü ve ardından Kandil'den destek mesajları yağdı.

İşte ziyaretten kareler...