Muhasebecilere yeşil pasaport hakkı geliyor: Meclis'e sunuldu

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Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaport talebini artırdı.

Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda yasa teklifi hazırlandı.

MUHASEBECİLERE YEŞİL PASAPORT GELİYOR

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, 3568 sayılı kanun kapsamında mesleklerini icra eden ve kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyan ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi son derece önemli görevleri yerine getiren uzmanlar olarak biliniyor.

10 YIL ŞARTI

Bu mesleğe sahip kişilerin en az 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı başka bir deyişle memurlara ve ihracatçılara verilen yeşil pasaportu almasına yönelik kanun teklifi, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kanun teklifiyle birlikte, 10 yıl süreyle fiilen görev yapmış olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

İçişleri Komisyonu'na gönderilen teklifin görüşülüp, karara bağlanması bekleniyor.

YEŞİL PASAPORTLA İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Şu an Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport taşıyor.

Tekliflerin kabul edilmesi durumunda, eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport sahibi olacak.

Türkiye genelinde ise 50 bin muhtar görev yapıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir.

Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır.

Yeşil pasaport sahibi insanlar, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

25 YAŞINI AŞMAMIŞ ÇOCUKLARI DA KULLANABİLİYOR

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

SÜRESİ 10 YIL

Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi, 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.