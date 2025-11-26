Muhittin Böcek sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden geçici uzaklaştırıldı.

Cezaevinde bulunan Böcek'in sabah saatlerinde rahatsızlandığı bildirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Böcek, Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.

ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Böcek, cezaevinden alınarak Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanedeki tedavisi ve sağlık durumu ile ilgili yetkililer tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

BÖCEK TEMMUZ AYINDA DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Böcek, geçtiğimiz temmuz ayında tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun revirine başvurmuştu.

Kalp rahatsızlığı olduğunu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Böcek'in tetkiklerinin yapıldığı, sağlık durumun iyi olduğu ve tekrar cezaevine götürüleceği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.