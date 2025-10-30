Muhittin Böcek'in yasak aşkı itirafçı oldu: Belgeleri savcılığa verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, Antalya'daki soruşturmayı konuşuyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden geçici uzaklaştırıldı.

ETKİN PİŞMANLIK FAYDALANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi.

Böcek'in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü.

YASAK AŞKININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç devam ederken Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturmada, Böcek’in sevgilisi olduğu öğrenilen M.K.'nın savcılığa verdiği ifadede çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

"EV BÖCEK'İN, ARAMIZDA GÖNÜL İLİŞKİSİ BULUNMAKTADIR"

M.K. ifadesinde, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi’ndeki lüks sitede yaşadığı dairenin Böcek’e ait olduğunu ve kendisinin kira ödemediğini belirterek, "Bu daire bana ait değildir. Muhittin Böcek’e aittir. Yaklaşık iki yıldır burada oturuyorum, herhangi bir kira ya da aidat ödemiyorum. Böcek ile aramızda gönül ilişkisi bulunmaktadır" dedi.

İŞ AYARLADI İTİRAFI

M.K., Böcek’in kendisine belediye dışında bir vakıfta iş ayarladığını da itiraf ederek, şu ifadelere yer verdi:

Muhittin Böcek, ‘Sen KONTEV’de işe gir, hem maaşını al hem de dedikodulardan uzak oluruz’ dedi. Ben de kabul ettim. Vakıfta bir görevim ve sorumluluğum yoktu, sadece gidip geliyordum.

BELEDİYEDE FARKLI GÖREVLERDE BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Belediyedeki görev sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan M.K. "2023 yılında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde eğitmen kadrosuyla işe başladım. Görevim gelen vatandaşları karşılamak, telefonlara bakmak, başkanın notlarını iletmekti. İlçe programlarına da eşlik ediyordum." ifadelerini kullandı.

"KULLANDIĞI ARACI BANA VERMEK İSTEDİ"

M.K. ayrıca Böcek’in kendisine lüks marka bir aracı hediye etmek istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

2024 yılı sonlarına doğru, uzun yıllardır süren gönül ilişkisinden dolayı bana bir araba hediye etmek istediğini söyledi. Kendi kullandığı Audi A4 marka aracı vermek istedi, ben de zaten o aracı kullanıyordum.

LÜKS MARKA SAAT DE SAVCILIKTA

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre M.K.'nın, ifadesi sırasında Böcek’in kendisine bir lüks marka saat de hediye ettiğini, bu saati savcılığa teslim ettiğini söyledi.