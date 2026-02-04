Mükremin Gezgin adliyede

- Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.
- Ankara'da gözaltına alınan Gezgin, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.
- Savcılıktaki ifade süreci yakında başlayacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İFADESİ ALINACAK
Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin, önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.