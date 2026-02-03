Mükremin Gezgin uyuşturucudan gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma, yeni gözaltılarla devam ediyor...

Bu kapsamda da bir isme daha uyuşturucudan gözaltı kararı uygulandı.

MÜKREMİN GEZGİN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Mükremin Gezgin, Ankara’da gözaltına alındı.

ASKERE GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN AĞLAMIŞTI

Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda askere çağrıldığını duyurmuştu.

Gezgin, yoklama kaçağı olduğunu ve askerlik şubeden çağrıldığını açıklamıştı.

Gezgin, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini ancak bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söylemiş ve ağlamıştı.

"BU SAÇLA BU KİRPİKLE NASIL GİDECEĞİM"

Gezgin paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullanmıştı.

Gezgin videonun devamında, ”Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla, bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya.” demişti.