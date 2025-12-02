Murat Kurum: 11 kentimizde artık son tuğlalar konuluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarına ilişkin son durumu paylaştı.

TOKİ'nin 11 ilde yapımının sürdürdüğü deprem konutlarının sonlarına yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, "Artık son tuğlalar konuluyor." dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 52 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TESLİM ETTİK"

Söz verildiği gibi Kahramanmaraş'ta 52 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Kurum, şu sözleri kullandı:

Bugün yeniden Kahramanmaraş'tayız. Sizlere 'Maraş benim gönül şehrimdir' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Bugün cesareti ve duruşuyla her daim milletimize öncülük etmiş Kahramanmaraş’tayız.



Kahramanmaraş tarih boyunca zorluklar yaşamış ama bu zorluklar karşısında eğilmeyen, imanıyla ve vakur duruşuyla Türkiye’ye umut olmuş bir şehrimizdir.



Bu nedenle biz Maraş’ı ayağa kaldırmayı sadece bir imar faaliyeti olarak görmüyoruz. Milletin hafızasına, kültürüne, emeğine ve kimliğine sahip çıkma meselesi olarak görüyoruz. İşte bu anlayışla bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş’ta toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

"ŞEHRİMİZİN DÖRT BİR YANINDAKİ İNŞAATLARA SÜRATLE DEVAM EDİYORUZ"

İşte bugün burada gördüğünüz gibi konutlarımızda; yeşil alanlarımızla, parkları bahçeleri, sosyal donatılarıyla birlikte bir yaşam alanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda şehrimizin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerimizin inşaatına da aynı kararlılık ve süratle devam ediyoruz.

"YIL SONUNA KADAR 74 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ HİZMETE SUNACAĞIZ"