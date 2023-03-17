Murat Kurum, 298 bin binayla ilgili tespitleri paylaştı Kurum, 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binayla ilgili konuştu. Bakan Kurum ayrıca, 11 ilde eş zamanlı temel atacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi.

11 ilde eş zamanlı temel atma töreni yapılacak

Kurum, sözleşmesi imzalanan 32 bin konutla ilgili son duruma da değindi.

Gelecek haftaya işaret eden Kurum, "32 bin konuttan 20 bininin temellerini, Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız." diye konuştu.

Kurum, kentte yaptığı açıklamada önemli bilgiler paylaştı:

"Niyetimiz, bir an önce vatandaşlarımızı konutlarına yerleştirmek"

En doğru, sağlam zeminde konutlarımızı inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız planlamalar da, burada okul istiyor vatandaşımız, okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, sosyal alanlarıyla, şehrin içindeki demografik yapıyı koruyacağımız, kültürel yapıyı koruyacağımız, şehrin dokusunu yeniden ayağa kaldıracağımız anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Tüm konutlarımızın şimdiden afetzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir insanın niyeti ne ise kalbinde onu büyütürmüş. Bizim niyetimiz bir an önce afetzede vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek.



Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizde de aynı anlayışla çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Yeni Malatya'mızın huzurlu geleceği için her toprağını karış karış hep birlikte inşa edeceğiz.



Malatyalı, Elazığlı kardeşlerimiz bizi iyi bilirler. Nasıl 3 yıl önceki depremde onlara söz verdiysek, konutlarını teslim ettiysek, yöresel mimariye uygun, zemin + 3, 4 katı geçmeyecek anlayışla yaptıysak, inşallah bu deprem afeti için de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Konut inşası tüm hızıyla sürüyor

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girdiklerini ifade eden Bakan Kurum, bir taraftan afet konutlarının, diğer taraftan da sosyal konutların inşasını yapacaklarını dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, eş zamanlı inşa sürecini 81 ilde devam ettireceklerini anlattı.

Kredi tutarı 1 milyon 250 bin liraya çıkarıldı

Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüklerini duyurdu:

Bu çalışma çerçevesinde vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemek amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkardık. 1.49 faiz tavanı. 1.49'luk faizin 0.70'lik oranını devletimiz karşılayacak. Vatandaşımızın 0.79 faiz oranıyla, 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek kendi binasını yenilemesine destek vereceğiz.



Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kentsel dönüşümü yapan firmalara ilk teşvik veriyoruz. Riskli binalarda vatandaşlarımızla anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz, 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Bakan Kurum, şehirlerin daha dirençli hale gelmesi noktasında kararlı olduklarını sözlerine ekledi.