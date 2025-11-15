Murat Kurum: Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kalmayacak

Asrın felaketi sonrası başlatılan seferberlikte sona gelindi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremde evsiz kalan vatandaşlar için yapılan 350 bin konutun bugün sonuncusu teslim edilecek.

TARİHE GEÇECEK TESLİM TÖRENİ

Bu kapsamda 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni gerçekleştiriliyor.

Törene katılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"O KARANLIK GECEYİ UNUTMADIK"

Burası Adıyaman. Nemrut'un gölgesinde tarih kokan o kutlu ocak. Bugün 350 bin kapıyı aynı anda arayacağız. 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz. Bugün 350 bininci yuvamızın anahtarlarımızı teslim ediyoruz. Hem acıyı umuda, enkazı yuvaya çeviriyoruz.



O karanlık geceyi unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Milletçe el ele verdik. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temelini attık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin huzura dönüştüğünü görüyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY HİÇBİR KARDEŞİMİZ EVSİZ KALMAYACAK"

Allah'ın izniyle durmayacağız. Önümüzdeki ay 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz.



Önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

"HİÇBİR ÜLKE BUN KADAR KISA SÜREDE BUNU BAŞARAMAZDI"

Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu kadar konutu inşa edemez.



Bu eserler Cumhurbaşkanımızın vizyonudur, kararlılığıdır.



Hamdolsun hep birlikte devletimizin şefkatini, milletimizin dayanışmasını, 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanım, zatınızla birlikte olmak, bu muhteşem töreni sizin teşriflerinizle taşlandırmak bizim için en büyük şereftir, en büyük fazliyarlıktır.

"KONUTLAR UMUDA, TEBESSÜME VE HUZURA DÖNÜŞÜYOR"

Bugün, 350.000. yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.



Bizleri hep birlikte yeniden ayağa kaldırdık ve bugün işte şükürlerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350.000 umuda, 350.000 tebessüme, 350.000 huzura dönüştüğüne hep birlikte şahitlik ediyoruz.



İnşallah bu yuvalar Ali Yaman'da Fatma Teyze'mizin çayını demleyeceği, Malatya'da Mustafa amcamızın torununu kucaklayacağı, Hatay'da Zeynep kızımızın üniversite hayallerini kuracağı, Maraş'ta Ayşe ablamızın doğasını edeceği yeni yuvalar olacak.

"BİZE DİYORLAR Kİ DEVLET NEREDE? İŞTE DEVLET BURADA"

Yeni yuvalar inşa ediyoruz. Devletimiz öyle büyük, öyle merhametli ki, öyle kuvvetli ki, Afetzede kardeşlerimize kucak açarken, aynı anda milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatıyoruz.



Kuvvetli kardeşlerim, değerli adi emanlılar, bize diyorlar ki, devlet nerede? Biz de diyoruz ki, işte devlet burada, burada. Devlet, 350 bin yuvamızı bitirdi ve anahtarlarını Afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz.

"BİZE GÜVENEN SİZ DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"