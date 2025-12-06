Murat Kurum: 500 bin konut projesi için ilk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan seferberlik ile vatandaşlar ev sahibi yapılmaya çalışılıyor.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Kurum, depremin etkisini en çok hissettirdiği yerlerden biri olan Emek Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

"100 YILIN EN BÜYÜK KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

"Biz deprem bölgesindeki hedeflerimizi gerçekleştirmekle yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz" diyen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız 100 yılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik." dedi.

"İLK KURALARI 29 ARALIK'TA ÇEKECEĞİZ"

Projeye ilişkin devam eden başvuru süreci hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

Milletimiz projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. 10 Kasım’da başlayan başvurularda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık.



İlk kuraları 29 Aralık’ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımına da hızlı bir şekilde başlayacağız.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERE DAHA FAZLA KONTENJAN AYRILDI

Proje kapsamında 6 Şubat depreminden etkilenen vatandaşları da düşündüklerini belirten Kurum, "Tabii proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak, bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık.

Hatay’ımıza da; Merkez, Antakya ve Defne’de 6 bin 800, Hassa’da 1500, İskenderun’da 1354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600 olmak üzere 15 ilçemizde; tam 13 bin 289 sosyal konutu sunacağız.

İnşallah sosyal konutlarımızla da Hatay’ımızda ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza huzurlu yuvalar kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İLK TESLİMAT 2027'DE

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.