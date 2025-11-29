Murat Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de konut seferberliği yaşanıyor...

Bu kapsamda Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, Yüzyılın Konut Projesi başlıyor.

Türkiye genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak.

MURAT KURUM'DAN 'BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ' PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 mahalle konağı yapılacağını duyurdu.

Kurum, yaptığı paylaşımla mahalle konaklarına ilişkin detayları paylaştı.

"MAHALLE KÜLTÜRÜNDE NE VARSA MAHALLE KONAKLARIMIZDA DA O OLACAK"

Kurum, NSosyal hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak" notuyla yaptığı paylaşımda, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 500 mahalle konağına ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

MAHALLE KONAKLARINDA NELER YER ALACAK

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane bulunacağı belirtildi.