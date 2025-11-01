Murat Kurum: Milletin olanı millete verdik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Havalimanı'nda planlan Millet Bahçesi projesinin yapımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için yapılan törende önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİNİ KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin söz verilen tarihte tamamlanarak, hizmete açıldığını belirten Kurum, "Bugün medeniyetimizin başkentine ülkemizin en büyük millet bahçesini kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu bizimle paylaşan kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"İFTİRALARA ALDIRMADIK VE MİLLETİN OLANI MİLLETE HEDİYE ETTİK"

Projenin duyurusunun yapılmasıyla ortaya atılan iddialara da, millet bahçesinin tamamlanmasıyla somut bir yanıt veren Kurum, şunları söyledi:

Şu anda hepimiz 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin yüzünü aydınlığa çevrildiği yerdeyiz. Destan yazılan ve Cumhurbaşkanına sahip çıkılan bir mekandayız.



Bu noktada bizim arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalıştığımız o günlerde millet bahçemiz için neler neler söylemişlerdi. Her yer beton olacak dediler. O da tutmayınca oteller yapılacak dediler.



Ne biz ne milletimiz bu iftiralara aldırmadık ve milletin olanı millete hediye ettik.

"BU ESERİ AFET ANINDA İHTİYAÇLARIN KARŞILANABİLECEĞİ BİR ALAN OLARAK İNŞA ETTİK"

Bugün Atatürk Havalimanı Bahçesi'ni söz verdiğimiz tarihte bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Bu muhteşem eserin afet anında tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir alan olarak inşa ettik. Ne zaman bir eserimizi hizmete açsak hep aynı duyguya yaşıyoruz.



Liderliğinizdeki Türkiye hiçbir ülkenin başaramayacağı, altından kalkamayacağı yatırımları hızlı bir şekilde yapan bir Türkiye var.

"DEPREM BÖLGESİNDE 450 BİN KONUTUN ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin konutu teslim ederken, 450 bin konutun tamamlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.



Bugün ev sahibi olmayan kalmayacak diyen bir Türkiye var. 1 milyon 740 bin konutu halkının hizmetine sunmuş, 500 bin konut için yola çıkan bir Türkiye var. Bizler devletimizle gurur duyuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ"

"Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı" olarak düzenlenen ve sadece yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare alana ulaşan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanı yer alacak.

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE 20 BİN 399 AĞAÇ BULUNUYOR"

Millet bahçesinde vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sergi salonu, atölyeler, 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı, 4 kütüphane bulunuyor.



72 bin 128 metrekare alanda inşa edilen 2 külliye binasının da yer aldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, 20 bin 399 ağaç, 1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan, 28 bin kişilik etkinlik çayırı bulunuyor.

"REKREASYON ALANLARINDA 7 TEPE YER ALIYOR"

Rekreasyon alanlarında ise Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş'ı temsil eden 7 tepe yer alıyor.



Ayrıca bahçenin güney-kuzey aksında yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat" deresi bulunuyor.

"PROJE KAPSAMINDA 85 BİN 371 METREKARE YÜRÜYÜŞ YOLU İNŞA EDİLDİ"

Proje kapsamında 18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

"AFET TOPLANMA ALANINA 9 AYRI NOKTADAN ULAŞIM SAĞLANIYOR"

Aynı anda 165 binden fazla kişinin barınabileceği afet toplanma alanına 9 ayrı noktadan ulaşım sağlanıyor. Bu alanda hangar binası, pişirme alanı, su deposu, rüzgar ve güneş enerjisi santrali ile 19 tuvalet bulunuyor.

BUGÜNE KADAR 313 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 36 milyon 560 bin metrekarelik yeşil alanda 313 millet bahçesinin yapıldığı bildirildi.

45 milyon 247 bin metrekare alanda 231 millet bahçesinin yapımı sürdüğü belirtilen açıklamada, sadece İstanbul'da 5 milyon 577 bin metrekare alanda 34 millet bahçesinin tamamlandığı, 13 milyon 425 bin metrekare alanda 22 millet bahçesini yapımının ise devam ettiği bilgisi verildi.