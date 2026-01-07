Paylaşımları tepki çeken avukat hakkında soruşturma başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle İzmir Barosu'na kayıtlı avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Yargının kurucu unsuru olmanın yüklediği sorumluluğun avukatların yalnızca temsil ettikleri hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni güçlendirmeyi de gerektirdiğini bildiren Tunç, "Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfi biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmeye kapı aralayan her tutum, toplumun adalete olan inancına zarar verir" ifadesini kullandı.

Tunç, Avukatlık Kanunu'nun 34. maddesinin avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesini, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmayı ve meslek kurallarına bağlılığı esas aldığını belirterek şunları kaydetti: