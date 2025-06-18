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Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE KONUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak 250 bininci konut teslim töreni öncesi Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde basın açıklaması yaptı.

Yarınki törende hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Kahramanmaraş’ta ağırlayacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Konut hedefimize süratle ulaştık. 250 bininci konutumuzun anahtarlarını hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan Lideri Sayın Aliyev’le birlikte büyük bir coşku içerisinde buradan milletimize teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

RAKAM RAKAM ANLATTI

Konut rakamlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesinde saatte 23, günde ise 550 konutun inşa edildiğini söyledi.

"YUVASINA KAVUŞMAYAN TEK BİR KARDEŞİMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ"

450 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Kurum, "Geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Allah’ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk gün verdiğimiz o sözümüzü tutacak; yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi 11 ilimizde bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

2025 HEDEFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 203 bini aşkın konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.