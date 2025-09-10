Murat Kurum: Dünyada her gün yaklaşık bir milyar öğün çöpe atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, küresel anlamda yaşanan sorunlara dikkat çekerek açlıkla boğuşan milyonlarca insanı hatırlattı.

Dünya nüfusunun yüzde 75'inin susuzluk tehlikesi altında yaşadığını belirten Kurum, her 10 dakikada 5 bin 900 ton plastik atık üretildiğini, aktardı.

"BUGÜNKÜ TOPLANTIMIZDA COP30 ÖNCESİ HAZIRLIKLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, buradaki açıklamalarında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İklim değişikliği ile alakalı son derece önemli bir toplantıya hep birlikte iştirak ediyoruz. Ülkemizin iklim politikasına yön veren, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesinde tarihi bir sorumluluk yüklenen Koordinasyon Kurulu Toplantı’sına hepiniz hoş geldiniz.

Bugünkü toplantımızda COP30 öncesi hazırlıklarımızı yapacak ve 2. Ulusal Katkı Beyannamemiz ile ilgili önemli kararlar alacağız. Ben şimdiden, toplantımızın, alacağımız kararların, ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

"1 MİLYON TÜR YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA"

Değerli arkadaşlar iklim krizi dünyamızın ve insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Bilimsel veriler de bu sorunu, aslında tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Sadece son 50 yılda bile baktığınızda yaban hayatı popülasyonu tam yüzde 73 oranında azalmış durumda. Bu yaklaşık 1 milyon türün tamamen yok olma tehdidi altında olduğunu bize ifade ediyor.

"HER GÜN 1 MİLYAR ÖĞÜN ÇÖPE ATILIYOR"

Tatlı su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Dünya nüfusuna baktığımızda yüzde 75’i yani yeryüzündeki her 4 kişiden 3'ü susuzluk tehlikesi altında yaşıyor. Rakamların bize işaret ettiği bu acı tabloya rağmen ne yazık ki insanlık her 10 dakikada 5 bin 900 ton plastik atık üretmeye maalesef devam ediyor. Milyonlarca insan açlıkla boğuşurken, dünyada her gün yaklaşık 1 milyar öğün çöpe atılıyor.

"SON 50 YILDA 11 BİNDEN FAZLA AFET KAYITLARA GEÇMİŞTİR"

Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki iklim krizi, ne raporlardaki rakamlarda ne de kürsülerde konuşulan analizlerden ibarettir. Son 50 yılda baktığımızda hava, iklim ve suyuyla bağlantılı 11 binden fazla afetler kayıtlara geçirilmiştir. 2 milyonun üzerinde can kaybı ile 3.65 trilyon dolarlık ekonomik kayı gerçekleşmiştir. Küresel çapta yaşanan sorunların fotoğrafı bu şekildedir.

"İKLİM KRİZİ TÜRKİYE İÇİN YAKIN BİR TEHDİTTİR"

Ülkemize baktığımızda son yıllarda yaşadığımız, seller, orman yangınları, ülkemizin her yerine yayılmış kuraklıklar, cennet vatanımızı ve insanımızı maalesef ağır sonuçlarla yüzleştirmektedir.



İklim krizi için aşırı hava olayları nedeniyle her yıl bin 500’e yakın maalesef sel yaşıyoruz. Şırnak Silopi’de 50.5 dereceye varan, tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılıyor. Azalan su kaynakları bu sebeple artık ülkemiz su stresi yaşayan ülkelerden bir tanesi. Barajlarımız su alarmı veriyorsa, zirai don çiftçimizin hasadını vuruyorsa ve yangınlar hızla yayılıp canımıza, malımıza kast ediyorsa iklim krizi Türkiye için uzak bir senaryo değil, apaçık yakın bir tehdit demektir.

"YANGINLARIN 10'DA 9'U İNSAN KAYNAKLIDIR"

Bunun en son örneğini, daha geçtiğimiz günlerde acı bir şekilde yaşadık. 25 Haziran 2025 tarihinde 11 ilde yine ertesi günlerle birlikte 18 ilimizde milli servetimiz ormanlarımız yandı. Canlarımız gitti, evlerimiz yıkıldı. Kuşkusuz her orman yangınında baktığımızda, 10 yangının 9’u insan kaynaklıdır. Ancak bir gerçek daha vardır ki, iklim krizi yangınlardan maalesef çarpan etkisi yaptığını görüyoruz.

"2025 YAZI YANGININ YIKICI SONUÇLARINI YAŞADIĞIMIZ BİR YIL OLDU"

Ülkemizde yangın sezonu artık eskisinden çok daha uzun sürüyor. Çünkü aşırı sıcaklık, artan kuraklık ve azalan nem çıkan yangınların hızla büyümesine, geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Isı transferiyle taşınan kıvılcımlar, yeni yangınların çıkmasına neden oluyor. Bu da orman yangınlarına aslında müdahaleleri oldukça zorlaştırıyor. İşte tüm bu nedenlerle 2025 yazı, yangın afetinin yıkıcı sonuçlarını çok kötü bir şekilde yaşadığımız bir yıl oldu.

