Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'ye devretti Görevi Murat Kurum'dan devralan ve ikinci kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, Kurum'u hep bayrağı zirveye taşırken gördüğünü söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye Yüzyılı başladı.

3 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi duyurdu.

Bugün ise bakanlıklarda devir teslim törenleri yapılıyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da değişim yaşandı.

Murat Kurum, görevi daha önce devraldığı Mehmet Özhaseki'ye teslim etti.

"Hamdolsun bugün mahçup olmadan ayrılıyoruz"

Kurum, törende şöyle konuştu:

"Her afette her selde vatanımız milletimiz için elimizden gelen her gayreti göstermeye çalıştık. Allah bizi millete devlete mahçup etmesin demiştik. Hamdolsun bugün mahçup olmadan tüm ekibimizle birlikte çalıştık ürettik.

Tüm gayretlerimizle şehirlerimizin alt ve üst yapımızı geliştirmeye çalıştık. Bize bu görevi veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibime mesai arkadaşlarıma ve partimize teşekkür ediyorum.

En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. Her sıkıntılı süreçte kendi acılarını unutup bize yardımcı oldular. Bayrağı görevi devraldığım sayın Bakanımıza tekrar bırakıyoruz. Kendisine de katkıları için teşekkür ediyoruz."

"Murat Kurum'u hep bayrağı zirveye taşırken gördüm"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ikinci dönemine başlayan Özhaseki ise bu duruma dikkat çekti.

Kurum'u, bayrağı hep ileri taşırken gördüğünü söyleyen Özhaseki şöyle konuştu: