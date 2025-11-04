Murat Kurum, Hatay'da konuştu: CHP bu konutların maketini bile yapamaz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

Bakan Murat Kurum, Hatay'da 'Yerli ve Yabancı Basın Temsilcileriyle Medya Buluşması' etkinliğine katıldı.

Aralarında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, sorulara da yanıt verdi

KONUTLARI GEZDİRDİ

Murat Kurum, burada afet konutlarına ve deprem bölgesinde yapılanları tek tek anlattı ve basın mensuplarına konutları gezdirdi.

"CHP BU KONUTLARIN MAKETİNİ BİLE YAPAMAZ"

Açıklamasının sonunda CHP'nin deprem bölgesine yönelik eleştirilerine de yanıt veren Kurum, "Özgür Bey’in zoruna gitmiş ama yine söylüyorum. CHP bu konutların maketini bile yapamaz" ifadelerini kullandı.

"DERTLERİ DEPREM BÖLGESİ DEĞİL"

"Biz bu işleri yapmaktan onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz" diyen Kurum "Dertleri Hatay değil, deprem bölgesi değil. Onlar bu işlere takoz olmayı bıraksınlar" dedi.

"DEPREMZEDELER YENİ EVLERİNE KAVUŞTU"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde bugüne kadar 305 bin konutun teslim edildiğini, 350 bininci konutun ise 15 Kasım’da teslim edileceğini açıkladı.

Yıl sonuna kadar 453 bin konutun hak sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Kurum, "Deprem bölgesinde yaşayan her 3 kardeşimizden 2’si artık sağlam yuvasında. Bu, milletimizin azmiyle başarılmış büyük bir dayanışma örneğidir" dedi.

"SAATTE 23, GÜNDE 550 KONUT TAMAMLANIYOR"

Deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Kurum, bölgede saatte 23, günde 550 konutun tamamlandığını söyledi.

Bakan Kurum, "200 bin işçimiz, 11 ilde 174 farklı alanda gece gündüz çalışıyor. Bu büyük mücadele, milletimizin direncinin en somut göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

"HATAY’DA TARİHİ MERKEZ YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"

Hatay’da 86 bin konutun teslim edildiğini açıklayan Bakan Kurum, özellikle büyük yıkımın yaşandığı Atatürk Caddesi üzerinde kapsamlı bir dönüşümün sürdüğünü söyledi.

Kurum, "Tarihi yapılarımızı ihya ediyor, kentin hafızasını yeniden canlandırıyoruz. Hatay, eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak." dedi.

"KÖY EVLERİNDE DE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Depremden etkilenen kırsal bölgelerde de çalışmalar hızla sürüyor.

Bakan Kurum, 63 bine yakın köy evi inşa ettiklerini, bunlardan 46 bininin teslim edildiğini açıkladı.

Kurum, "Zemin etütleri tamamlanıyor, altyapı çalışmalarıyla birlikte köylerimizi de güvenli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI, DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN YÜZYILI OLACAK"

Bakan Kurum konuşmasında, Türkiye’nin afetlere dayanıklı şehirler inşa etme hedefini vurguladı:

Deprem bölgesinin dirilişi, Türkiye’nin istikbal meselesidir. Afetin izlerini siliyor, 81 ilimizde yapı stokunu yeniliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı, Dirençli Şehirlerin Yüzyılı’na dönüştürüyoruz. Bu yeniden yapım süreci, sadece bir inşaat hareketi değil; bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Asrın inşa seferberliğinde sona yaklaştık.

2025 HEDEFLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Adeta şantiye alanına dönen bölgede iki yılın sonunda 300 bini aşkın konutun teslimi yapılırken çalışmalar son sürat sürüyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

Deprem bölgesindeki köylerde 2 bin 952, şehirlerdeki 174 ayrı alanda bulunan toplam 1900 şantiyede, 160 bin işçi afet konutlarının inşası için aralıksız çalışıyor.