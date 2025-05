Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına katılarak afetlere karşı alınacak önlemlerden dijital sistem hakkında bilgi verdi.

Konut fiyatlarındaki manipülasyonu engellemek için değer bilgi merkezinin kurulacağını belirten Kurum, vatandaşın bu sistemde evinin gerçek maliyetini öğrenebileceğini, taşınmazın gerçek değeri için yanındaki binalarla kıyaslanacağını ve vatandaşın kendisini rahatsız eden manipülasyonlardan artık etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre, sistem ilk kez İstanbul'dan başlanacak. 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak sistem 2027'nin ortasına kadar tamamlanacak ve Türkiye dijital alt yapısı hazır hale getirilecek.

"YILLARDIR TAPU BEKLEYEN VATANDAŞLARIMIZA TAPULARINI KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, burada "İstanbul’dan önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum."diyerek, 2B arazileri ile ilgili "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adımı atıyoruz; 2B alanlarıyla ilgili olarak; tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare dahi bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

PROJE YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projeyle, mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum." diyerek, müjde verdi.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ BAŞLATILDI

Bakan Kurum, emlak piyasasıyla ilgili yeni projeyi duyururken vatandaşı yakından ilgilendiren detayları açıkladı.

Murat Kurum, "Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek." diyerek, taşınmazın gerçek piyasa değerinin dijital bir ortamda görülebileceğini belirtti.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ KURULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yaptığı açıklamayla, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'nin başlatıldığını ve projeye dair en önemli adımın da Değer Bilgi Merkezi kurmak olacağını duyurdu.

Bakan Kurum projeye dair, vatandaşları yakından ilgilendiren detayları açıklayarak şöyle konuştu:

İşte biz de Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz.