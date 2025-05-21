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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 178. kuruluş yıl dönümü programına katılarak afetlere karşı alınacak önlemlerden dijital sistem hakkında bilgi verdi.

Konut fiyatlarındaki manipülasyonu engellemek için değer bilgi merkezinin kurulacağını belirten Kurum, vatandaşın bu sistemde evinin gerçek maliyetini öğrenebileceğini, taşınmazın gerçek değeri için yanındaki binalarla kıyaslanacağını ve vatandaşın kendisini rahatsız eden manipülasyonlardan artık etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre, sistem ilk kez İstanbul'dan başlanacak. 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak sistem 2027'nin ortasına kadar tamamlanacak ve Türkiye dijital alt yapısı hazır hale getirilecek.

"YILLARDIR TAPU BEKLEYEN VATANDAŞLARIMIZA TAPULARINI KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, burada "İstanbul’dan önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum."diyerek, 2B arazileri ile ilgili "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adımı atıyoruz; 2B alanlarıyla ilgili olarak; tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare dahi bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız.

PROJE YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bu alanların kullanıcılarını belirleyip yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projeyle, mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum." diyerek, müjde verdi.

ÜÇ BOYUTLU ŞEHİR MODELLERİ PROJESİ BAŞLATILDI

Bakan Kurum, emlak piyasasıyla ilgili yeni projeyi duyururken vatandaşı yakından ilgilendiren detayları açıkladı.

Murat Kurum, "Artık vatandaşımız, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek." diyerek, taşınmazın gerçek piyasa değerinin dijital bir ortamda görülebileceğini belirtti.

DEĞER BİLGİ MERKEZİ KURULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yaptığı açıklamayla, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'nin başlatıldığını ve projeye dair en önemli adımın da Değer Bilgi Merkezi kurmak olacağını duyurdu.

Bakan Kurum projeye dair, vatandaşları yakından ilgilendiren detayları açıklayarak şöyle konuştu:

İşte biz de Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projemizi bu anlayışla başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle; her sokağın, her binanın ve hatta her dairenin üç boyutlu halini üreteceğiz.

“TÜM BİLGİLERİ TEK BİR SİSTEMDE TOPLAYACAĞIZ”

Mimari projelerden bağımsız bölümlere, alan genişliğinden mülkiyet bilgisine kadar tüm bilgileri tek bir sistemde toplayacağız.

Bir yerde kentsel dönüşüm yaparken izleyeceğimiz yolu tayin etmek için bu modelleri kullanacağız. Yine bir bölgede afete hazırlık sürecini başlatırken, öncelikli alanları bu modeller sayesinde göreceğiz. En önemli adımımız değer bilgi merkezimizi kurmak olacak.

“VATANDAŞIMIZ, YAPACAĞIZ BİR YATIRIMA DAİR HER BİLGİYE BU SİSTEMDEN ULAŞABİLECEK”

Bu merkez sayesinde Türkiye adil erişebilir ve gerçekçi bir sisteme kavuşacak. Vatandaşımız yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşacak.

TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİNİ ANALİZ EDEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ UYGULAMA

Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.



Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek.



Taşınmazın gerçek piyasa değerini karşılaştırabilecek. İlçe ilçe mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli bir ortam olacak.

"DİJİTAL YAPI 2027'NİN ORTASINDA HAYATA GEÇECEK"

2027'nin ortasına kadar tüm Türkiye'de aynı dijital yapıyı hayata geçireceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız. Türkiye'nin attığı bu adımla şimdiden küresel ölçekte dikkat çekti.

2B ARAZİSİ NEDİR?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2B" genellikle 6831 Sayılı Orman Manunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılıyor.

2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendiriliyor. Bazı araziler Kadastro Müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi deniliyor.

Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi deniliyor.