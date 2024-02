Murat Kurum: İstanbul’u yavaşlatan, halkımızı bezdiren trafik çilesini bitireceğiz

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, projelerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Sık sık İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununa dikkati çeken Kurum, bu derdi ortada kaldırmak için yine birbirinden özel projeler hazırladı.

Murat Kurum bu projeleri, Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda tek tek açıkladı.

"İstanbul’u yavaşlatan, halkımızı bezdiren trafik çilesini bitireceğiz" diyen Murat Kurum, "Bu beceriksizlikle yetinmeyip bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler. Hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni metro ihalesi yapmadılar.

İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri artırabiliriz. Bunları söylemenin manası yok. İstanbullular bu sorunla iç içe yaşıyor. Bunların yarım bıraktığını da hafriyat döktüğünü de, iptal ettiğini de 1 Nisan sabahı çalışarak, trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz." dedi.

Kurum devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"İnsanımız duraklarda beklemekten canından bezdi"

Bir dakikanın bile önemli olduğu çağda yaşıyoruz. Herkes bu çilelerden bıkmıştır. İnsanımız duraklarda beklemekten canından bezmiştir. Ben bu görüntüleri izlerken üzülüyorum. Duraklarda, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, sellerin bastığı, otobüsün arızalandığı üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın sıkıntılarından rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Ortaya çözüm koymadılar. Vatandaşın taleplerini gittiğimiz her yerde dinliyoruz.

"Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk"

Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk. İstanbul 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.

"Beklediğimiz özlediğimiz İstanbul için çalışırken bulacaksınız bizi"

"1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz"

Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik sorunu İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor.



Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.