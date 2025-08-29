Murat Kurum: İzmir'de afetin izlerini siliyoruz

Türkiye, afetlerin yaşandığı bir ülke...

6 Şubat depremleri ve yanan ormanlık alanlar, afet gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

İzmir'de geçtiğimiz yıllarda yangın afetinin izleri de bir bir siliniyor.

İZMİR'DE KONUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afet Konutları 281 Bağımsız Bölüm Temel Atma Töreni'nde konuştu.

"İZMİR'DE AFETİN İZLERİNİ SİLİYORUZ"

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada "İzmir'de afetin izlerini siliyoruz." dedi.

"DEVLET HİÇBİR ZAMAN MİLLETİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTIR"

Kurum, "Bizim devletimiz güçlüdür milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır." diye konuştu.

Devletin tüm imkanları ile milletin yanında olduğunu vurgulayan Kurum, "Yanan her evin yerine yenisini yapacağız. 'Ormanlık alanlar ranta açılıyor' dediler ne oldu ormanlık alanlar ranta açılmadı, afetzedeler evlerine kavuşuyor." dedi.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Gittiğimiz her köyde muhtarlarımızda iştira ettik. Buradaki tüm kardeşlerimize aynı sözü verdik. Allah'ın izniyle tüm yaraları saracağız. 1 ay içinde temelleri atacak, yana her evin yerine sağlamını yapacağız dedik. TOKİ Başkanlığımızla köy evlerimizin inşa ve proje çalışmalarını başlattık. Yangının üzerinden 1 ay geçti ve sonrasında İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada yapacağımız yeni yuvalarımız, afetzede kardeşlerimiz için, Ödemişli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz her afette olduğu gibi buradan da tüm imkanlarıyla milletin yanındadır.

"AFETZEDE KARDEŞLERİMİZE YENİ BİR GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

Muğla yangınlarını hatırlayın. Tarihin en büyük yangınlarıydı. Orada da büyük afetin ardından 40 gün içerisinde temelleri attık. Köylerimizde annelerimiz babalarımız konforlu evlerinde oturuyorlar. 5 yıl önce İzmir depremle sarsıldı. Hemen depremin ardından Bayraklı’da gezilmedik mahalle bırakmadık. Hızlıca aksiyon aldık. Bir yıl içerinde İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik ve hemşehrilerimize anahtarlarını teslim ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan 11 ilde eş zamanlı 500 bin konutu bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ediyoruz. Orada 1 milyondan fazla vatandaşımız sağlam, güvenli, donatılarıyla tamamlanmış konutlarda yaşamlarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızda sadece konutlar yapmıyoruz. Bölgenin demografik yapış neyse afetzede kardeşlerimize yeni bir geleceği de inşa ediyoruz.

"BİZ BU VATANIN HAVASINA, SUYUNA SEVDALIYIZ"

Burada da aynı anlayışla İzmir’imizde, Ödemiş’te ve Seferihisar’da çiftçilerimize ürünlerini daha güzel ortamda yapacaklarını köy hayatına uyumlu yaşam alanlarını inşa edeceğiz. En geç bir yıl içerisinde teslime edeceğimiz yeni yuvarlarımıza ailelerimiz yeni anılar biriktirecek. İzmir’in Ödemiş’in, Seferihisar’ın bereketi yeniden canlanacak. Biz bu cennet vatanın havasına, suyuna sevdalıyız.

"ORMANLIK ALANLAR RANTA AÇILMADI"