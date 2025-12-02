Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Deprem bölgesinden elini çekmeyen ve oradaki konutların hızla yükselmesi için sahada denetimlerini sürdüren Bakan Kurum, son olarak Kahramanmaraş'a gitti.

YIL SONUNDA 74 BİN EV DAHA TESLİM EDİLECEK

770 ev ve iş yerinin inşa edildiği Emlak Konut Doğukent şantiye alanında basın açıklaması yapan Bakan Kurum, kentte 52 bin ev ve işlerinin teslim edildiğini yıl sonunda ise bu sayının 74 bine yükseleceğini söyledi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Basın açıklaması yaptıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum'a sevgi bir hayli yoğundu.

Coşkuyla karşılanan Bakan Kurum'u görenler, sarılmadan ve fotoğraf çektirmeden bırakmadı.

Bakan Kurum kendisini bekleyen vatandaşlarla ve deprem konutlarında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kurum, çocuklarla ise özel olarak ilgilendi ve onlara da oyuncuklar verdi.

O ANLARI PAYLAŞTI

O anları da X hesabı üzerinden paylaşan Bakan Kurum, "Kahramanmaraş’tayız. Şehrimizin dört bir yanında konut, iş yeri ve köy evi inşaatlarımıza süratle devam ediyoruz.

52 bin konut teslim ettik, bir ay sonra tüm hak sahiplerimize toplamda 74 bin yuvamızın anahtarlarını vermiş olacağız.

Bugün de incelemelere inşasında sona geldiğimiz Güneşevler’den başladık" notunu düştü.