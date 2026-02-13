Abone ol: Google News

Murat Kurum Kocaeli'de: Yüzyılın Konut Proje'sinde kura çekimi sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında devam eden kura çekimleri vesilesiyle gittiği Kocaeli'de açıklamalarda bulunuyor.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 11:45
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekimine katıldı.
  • Bakan, güvenli ve modern evlerin inşasına 81 ilde devam ettiklerini belirtti.
  • Proje kapsamında tamamlanan 455 bin konutun ardından yeni konutlar için kura çekimi sürüyor.

Yüzyılın Konut Projesi tamamlanan 455 bin konutun ardından, 81 ilde afete dayanıklı, güvenli ve modern evler inşa etmeye devam ediyor.

Vatandaşın huzurla uyuduğu konutlarda kura çekimleri ise heyecanla sürdürürülüyor.

Bu kapsam son olarak Kocaeli'de kura çekim töreni düzenlendi.

Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

