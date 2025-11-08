Murat Kurum: Orman yangınlarının izlerini silmek için çalışıyoruz

Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'te Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarında satır başları şöyle:

"Sayın vali, çok değerli millet vekillerimiz, TOKİ Başkanımız, Kentsel Dönüşüm Başkanımız, çok kıymetli belediye başkanlarım burada, yine değerli ilimizin protokolü muhtarlarımız onlar da canla başla bu mücadeleyi ortaya koydular. Sizlerin şahsında Karabük'ümüzün güzel insanlarını bu vakar duruşu sergileyen her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin yanında olan çok kıymetki Karabüklü hemşerilerimi sevgiyle saygıyla, hürmeyle selamlıyorum. Safranbolu'dan Eflaniye'ye, Eskipazar'dan Ovacık'a ve Yenice'ye kadar tüm Karabük'ümüzün ilçelerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.

Kıymetli kardeşlerim, sözlerimin hemen başında sabah saatlerinde hepimizi derinde üzen, etkileyen Kocaeli Dilovası ilçesinde meydana gelen patlama neticesinde haytını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabır, yaralı ailelerine de acil şifalar diliyorum.

Değerli misafirler bugün, Temmuz ayında Karabük'te meydana gelen orman yangınları izlerini silmek ve güzel Karabüklü kardeşlerimize yeni yuvalarına kavuşturmak için burada bir aradayız, Kamış köyümüzde. Bugün burada yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz hem de afette evleri zarar gören vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz.Şimdiden yeni yuvalarımızın Karabüklü vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Kıymetli kardeşlerim geçtiğimiz yaz ayında millet olarak gerçekten üzüldüğümüz, hep birlikte ağladığımız, İzmir'den Hatay'ya, Bursa'da Balıkesir'e, Bilecek'ten Karabük'e kadar yangın felaketi ile ağır bir şekilde sınandık. Yangının ilk anından itibaren devletimiz her afette olduğu gibi yine tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşlarımızın yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm bakanlıklarımız, ilgili hangi bakanlığımız varsa yangınla mücadele ettik. Karabük'ümüz başta olmak üzere afet bölgesi ilan edilen tüm yangın bölgelerinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için sahaya indik ve ekiplerimiz hemen hasar tespit çalışmalarını yaptılar. Ve yangını acısını yaşayan tüm afetzede kardeşlerimize bir söz verdik, dün Elazığ'da Malatya'da ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Bartın ve Kastamonu sellerinde asrın felaketinde yeni yuvalarımızı hızlıca teslim ettiysek, sizlerinde yaralarınız hızlıca saracak yeni yuavalarımızı en süratli şekilde tamamlayacağız dedik."

