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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katıldı.

Özgür Özel, korumaları eşliğinde aracına doğru ilerlerken, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya maruz kaldı.

Saldırgan, kalabalığı fırsat bilerek Özel'in kafasına sert bir yumruk vurdu.

Saldırı anları kameralara yansıdı.

"ÖZEL'E YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUM"

Birçok siyasi isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, saldırıyı kınadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, saldırıya uğrayan Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Şiddet, siyaseti ve demokrasiyi kurutan bir zehirdir. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."