Murat Kurum: 350 bininci konutun anahtarı Adıyaman'da teslim edilecek

6 Şubat depremlerinden sonra devlet, vatandaşlarını yalnız bırakmadı.

Deprem bölgesi daha güvenli konutlarla yeniden ayağı kaldırıldı, kaldırılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sahadan ayrılmıyor.

Bakan Kurum, teslim edilen ve yapımı süren evler hakkında da sık sık bilgi veriyor.

Bu kapsamda da Adıyaman'da biten konutlar, hak sahiplerine teslim edilecek.

350 BİNİNCİ KONUTUN ANAHTARI TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte yapımı tamamlanan 350 bininci konutun anahtarlarının teslim edileceğini duyurdu.

Anahtar teslim töreni 15 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek.

YAPIMI TAMAMLANAN KONUTLARI PAYLAŞTI

"350 bin gurur, 350 bin umut" notunu düşen Bakan Kurum, yapımı tamamlanan konutları paylaştı.

Görüntüler, Adıyaman'ın yeni konut alanlarını gözler önüne serdi.

Şu ana kadar binlerce ailenin yeni evlerine kavuşması sağlanırken 350 bininci konutun teslimi, bu süreçte ulaşılan önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.