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Haber Merkezi

Türkiye'nin çevrecilik alanında tarihi bir adım daha atılıyor.

Depozito Yönetim Sistemi hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Sakarya Depozito Yönetim Sistemi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Katılımcılara hitap eden Kurum şöyle konuştu:

"35 MİLYON TON ATIĞIN YÜZDE 25'İ İÇEÇEK AMBALAJI"

"Bu proje 2017 yılında başlattığımız sıfır atık hareketimizin 2025 yılından geleceğe uzanan en önemli adımıdır.

Ben tam bu noktada Türkiye’de çevre alanından birçok şeyi değiştirecek çevre adımına verdikleri destekten dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza ve projeyi sahiplenene Sakaryalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 35 milyon ton ağırlığında katı atık ortaya çıkıyor. Bunun yüzde 25'i içecek ambalajlarından oluşuyor. Pet, cam, alaminyum şişeler...

Bunun bir fırsata dönüşmesi için Türkiye Çevre Ajansı'nı kurduk. Depozito Yönetim Sistemi için altyapı işlemlerini başlattık.

Öncelikle içecek ambalajlarının tescil sürecini titizlikle yürüttük. Barkod uygulamasını tüm Türkiye'de yaygınlaştırdık ve zorunlu hale getirdik.

Şimdiye kadar tüm süreç şeffaf bir şekilde yürüdü ve bu günlere geldi.

1 TON ATIK CAMIN DÖNÜŞÜMÜNÜN ETKİSİ

Depozito Yönetim Sistemi'ni daha iyi anlamak için çarpıcı birkaç örnek vermek istiyorum.

1 ton atık camın geri dönüşümü ile havamız yüzde 20 suyumuz ise yüzde 50 oranında daha az kirleniyor. 1 ton atıktan bahsediyoruz. Çünkü 1 ton atık camı dönüştürdüğümüzde yüzde 30 ham madde tasarrufu sağlıyoruz.

CAM İTHALATI BİTECEK İHRACAT BAŞLAYACAK

Avrupa'da bu alanda geri dönüşüm oranı yüzde 80. Fabrikalarımızda kullanılan cam kırığı maalesef ithal edilmek zorunda. Biz bu sistemle Sadece Sakarya'da 100 ton cam atık topladık. Bugün Türkiye'de topladığımızda artık cam ithalatını bırakın camı ihraç eder duruma geleceğiz.

"PLASTİK İTHALATININ DA ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Aynı şey plastik atıklar için de geçerli. Plastik atıklar başta buradaki başta otomotiv ve tekstil olmak üzere zaruri bir girdi, bir ham madde. Bu sistemle yılda 200 binden fazla pet şişeyi toplamayı hedefliyoruz ve böylece atıklarımızı ham maddeye dönüştürerek plastik ithalartının da önüne geçmiş olacağız.

Bu sistemin Türkiye'de yüzde 100 uygulanması demek ülkemizde her yıl 500 milyon eurodan fazla ekonomik katkı demek yeni yatırım demek yeni istihdam adımları demek geleceğimize güzel bir Türkiye bırakmak demek."