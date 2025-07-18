Murat Kurum: Sıcaklıklar artacak, tedbirli davranmamız gerekli

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları sürüyor.

Yurt genelinde 45 dereceye ulaşan sıcaklarla ilgili uzmanlardan peş peşe uyarı gelirken, bir uyarı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, X hesabından meteorolojik verileri paylaştı ve sıcaklıkların daha da artacağını söyledi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

"SICAKLIKLAR 6-12 DERECE ARTACAK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak.

"TEBDİRLİ DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"