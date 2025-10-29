Murat Kurum: Sındırgı'da daha önce boşalttığımız 3 bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 28 Aralık 2024’te asrın felaketinde 80 santimetre kaymanın yaşandığı İskenderun Sahili'nin yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlamıştı.

Ekiplerin gece ve gündüz süren aralıksız çalışmalarıyla inşası tamamlanan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesinin ilk etabı törenle hizmete açıldı.

SINDIRGI'DAKİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ RAKAMLARINI AÇIKLADI

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6.1 şiddetindeki Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili hasar tespit rakamlarını açıkladı.

Kurum, afetin hemen ardından, yapımına başlanan depreme dayanıklı konutlarının inşasına süratle devam edildiğini aktardı.

"SINDIRGI'DA BOŞALTTIĞIMIZ ÜÇ BİNA YIKILDI"

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz gün Sındırgı'da meydana gelen depremden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde az ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi.

"3 BİN 684 BAĞIMSIZ BİRİMİ İNCELEDİK"

Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledi arkadaşlarımız ve 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik; çalışmalar neticesinde, hızla gerekeni yapacağız.

"531 KONUTUMUZUN YAPIMINA SÜRATLE DEVAM EDİYORUZ"

Halihazırda ilk deprem sonrasında biliyorsunuz Sındırgı'da bir ay sonrasında temelini attığımız 531 konutumuzun yapımına süratle devam ediyoruz. İnşallah, tüm bu afet konutlarımız, sosyal konutlarımız, kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, yuvalarımızı afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Bakan Kurum, ekiplerin sahada titizlikle çalıştığını vurguladı ve vatandaşların güvenli alanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

"303 BİN METREKARELİK ALANI BİR MÜCEVHER GİBİ İŞLEDİK"

Kurum, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'yle 303 bin metrekare alanın mücevher gibi işlendiğini belirterek şunları söyledi:

Çok iyi hatırlayacaksınız, 28 Aralık 2024'de de yine buradaydık. O gün Sahil Projemizin temellerini atarken, 'Türkiye’nin en güzel sahil düzenlemesi İskenderun'umuzda olacak' diye söz vermiştik. Bugün 29 Ekim ve aradan sadece 10 ay geçti. Biz bu sürede tamı tamına 303 bin metrekarelik alanı, Akdeniz'e, Mavi Vatan'ımıza yaraşır şekilde, bir mücevher gibi işledik. Bu muhteşem güzelliğe erişmek için büyük bir özenle çalıştık.

"BU EŞSİZ GÜZELLİĞİ İSKENDERUN'A ARMAĞAN ETTİK"

"Ulaştırma Bakanlığımız depremde oluşan 80 santim çökmeyi giderir gidermez bayrağı devraldık. Vatandaşımızın taleplerini dinledik, İskenderun Sahilimizi karış karış inceledik, projemizi süratle hazırladık. Nihayetinde bu eşsiz güzelliği, İskenderun'umuza armağan ettik. Sahilimizi asrın felaketi sonrası yeniden doğan Hatay'ımızın simgesi haline getirdik.

Hatay'ın simgesi diyorum çünkü bugün açılışını yaptığımız projemiz sadece bir park veya dinlenme alanı değil; dahası, Hatay!ın yeniden dirilişidir; küllerinden doğan anka kuşu misali yeniden doğuşun timsalidir. Bu projemizin her bir taşında, her bir ağacında, Hataylı kardeşlerimizin fikirleri var, hayalleri var. Ben kaldırım taşından ağacına kadar; her detayına özen gösterdiğimiz bu güzel eserimizin; İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"HER 3 DEPREMZEDEDEN 2'Sİ ARTIK YENİ YUVASINDADIR"

Asrın felaketinde yuvası yıkılan her 3 depremzede vatandaştan 2'sinin yeni yuvasında yaşamaya başladığını ifade eden Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

6 Şubatta millet olarak yüzyılın en büyük imtihanından geçtik, asrın felaketini yaşadık. Ama yedi cihana da bu milletin sarsılsa da yıkılmayacağını gösterdik. Devlet-millet el ele verdik, asrın felaketini asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Şu anda deprem bölgesinde 200 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimiz gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat alın teri döküyor.



Bu eşsiz gayretin sonucunda bugün itibarıyla söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'inden fazlasını tamamladık. Yani bugün her üç depremzedemizden ikisi artık yeni yuvasındadır, yeni hayatına başlamıştır. Hatay'ımızda da 87 bin konut ve iş yerimizi tamamladık ve hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda şehrimizde 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin inşaatına süratle devam ediyoruz. Ama biz bununla yetinmiyoruz.



Asrın felaketini, Cumhuriyetimizin 102. Yılına yakışır bir diriliş destanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki günlerde 350 bininci konutumuzu da teslim edeceğiz. Ve inşallah 2025'in sonunda; 153 bini Hatay'ımızda olmak üzere 453 bininci evimizin anahtarını da yine Hatay'da teslim edeceğiz. Böylece, 11 ilimizde huzurla, güvenle, mutlulukla yuvasına kavuşmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

"YÜZYILIN KONUT PROJESİYLE DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİ VATANDAŞLARIMIZA 500 BİN KONUT OLARAK UZATTIK"

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'a 13 bin 300 konut ayrıldığını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi: