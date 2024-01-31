Murat Kurum sorularını yanıtladı! Candaş Tolga Işık'ın programdaki tavırları dikkat çekti Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden Candaş Tolga Işık'ın programdaki tavır ve sözleri izleyicilerin gözünden kaçmadı..

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Türkiye gün sayıyor..

Seçimlerde en kritik illerin başında gelen İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum dikkat çeken adaylardan biri..

31 Mart'ta şehrini 5 yıl emanet edeceği belediye başkanını seçecek olan seçmenin gözü kulağı da vaat edilen ve edilecek projelerde...

Bu kapsamda Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, tv100'de ekrana gelen Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Kurum, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken aynı zaman Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Ancak Işık'ın canlı yayındaki tavırları ve sözleri izleyicilerin gözünden kaçmadı..

Yayın sırasında rejiyi azarlar bir tonda konuşan Candaş Tolga Işık, Murat Kurum'a sorular yöneltti.

Durum karşısında Murat Kurum, Işık'ı bir kaç kez 'Gerginlik' konusunda uyarsa da Işık'ın tavırları program boyunca devam etti.

"Anlattım ama dinlemediniz galiba, kafanız başka yerde"

Kurum, kendisine yanlış bilgilerle soru soran Işık'a şu yanıtları verdi:

Az önce anlattım ama dinlemediniz galiba. Kafanız başka yerde. Bilgileriniz yanlış. Sizi çok gergin gördüm.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gafı

Candaş Tolga Işık ayrıca canlı yayında Çekmeköy'de yaşadığını belirterek Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i de hedef aldı.

Işık, Üsküdar’da 2014 yılından bu yana çalışmaları ile bölgeyi kalkındıran, yenileyen ve yüzlerce esere imza atan Hilmi Türkmen'den memnun olmadığını söyledi.

"Tartışmayalım"

"Niye ya başkanımız, çok çalışkan çok özvereli.." diyen Murat Kurum'un sözünü yarıda kesen Işık, şu ifadeleri kullandı: