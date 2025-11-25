Murat Kurum: Türkiye’yi ev sahibi yapacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de konut seferberliği yaşanıyor.

Bir yanda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra başlayan şehirleri yeniden ayağa kaldırma seferberliğinde 350 bininci konut teslim edilirken bir yanda da tüm ülkede projeler canlanıyor.

Bu kapsamda 'Ev Sahibi Türkiye' sloganı ile tarihi Yüzyılın Konut Projesi başlandı.

ADANA'DA YENİ YUVALARINA KAVUŞANLAR MUTLU

Türkiye genelinde 500 bin konut yapmak için kolları sıvayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, daha önce başlayan projelerle her gün yüzlerce kişiyi yeni yuvalarına kavuşturuyor.

Bu kapsamda Adana Yumurtalık'ta evlerine kavuşan vatandaşların mutluluğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X hesabından paylaştı.

"YİNE UMUT OLACAĞIZ"

Adana’da İlk Evim Projesi kapsamında ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, “Manzarası da kendisi de sanat eseri gibi yuvalarımız. Nasıl bugüne kadar 10 milyona yakın vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla güvenli yuvalara kavuşturduysak; Yüzyılın Konut Projesi ile yine umut olacağız. Türkiye’yi ev sahibi yapacağız" mesajını verdi.