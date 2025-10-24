Murat Kurum, yüzyılın konut projesinde detayları açıkladı

Yüzyılın konut projesi geliyor...

TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR EV SAHİBİ OLACAK

81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU

Tarihte ilk olarak "kiralık konut" uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

BAKAN KURUM TEK TEK AÇIKLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk kanalında katıldığı programda konut projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Projenin 81 il, ilçe ve beldelerde hem konut fiyatlarını hem de kira fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını belirten Kurum, "Evi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yapmış olduğumuz bir proje" dedi.

Projeye başvurunun birinci şartının "ev sahibi olmamak" olduğunu vurgulayan Kurum, "Burada başvuracak ailelerimizin eşinin, kendisinin veya çocuklarının üzerinde herhangi bir evi olmayacak. Evi olmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu projeye başvurabilir" diye konuştu.

Hane halkı gelir sınırlarına da değinen Kurum, İstanbul için maksimum gelirin 145.000 TL, Anadolu illeri için ise 127.000 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

PROJEYE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum açıklamalarında şunları kaydetti:

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.

EŞLER BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Başvuru yapanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev olmayacak. Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi için yüzde 5, engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekli vatandaşlarımız için yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayırdık.

BABA VE ANNENİN ÜZERİNE EV VAR OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPABİLECEKLER Mİ?

Başvuru yapanların kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar. İstanbul'da 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL en fazla hane halkı net geliri olanlar başvurabilecekler ve bulundukları ilde 1 yıldır ikamet etme şartları var.

"KİRA DEĞİL AİDAT ÖDER GİBİ"

Kira değil aidat öder gibi yani burada vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Partimiz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar 2004 yılıydı.

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİ

Proje açıklandığı zaman 'Yapılamaz başaramazlar' diyenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 23 yılda tam 1 milyon 700 bin. Yani bunu eklediğinizde ailesiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Büyük bir konut büyük bir sayıyı inşa ettik. Depremde gördük, ayakta kalan binaların üretim olduğunu onu da belki altını çizelim bir marka değeri haline geldi. Yani her zaman işte TOKİ’yi eleştirmeye çalışanlar deprem bölgesinde TOKİ’nin binaları ayakta kaldığında, TOKİ’de oturan vatandaşlarımızın burnu bile kalamadığında o TOKİ’deki eleştirilerden artık vazgeçip TOKİ'yi örnek aldılar. Ama maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp aynaya baktıklarında aslında işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün çakılı çivileri olmadığını orada görüyoruz.

"BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK"

Orada Ulu Cami biz bitireceğiz dedikleri yerde hala temelinde çalıştıklarını görüyoruz. 10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak. 7 bölgede projemizi yapıyoruz. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Yerleri konusunda çalışıyoruz. Bu konutların hepsi bizim deprem dönüşümü için attığımız önemli bir adım olacak. Konya'da 13 bin, Ankara'da 30 bin konut yapıyoruz. İzmir'de 21 bin 520, Antalya'da 13 bin konut yapacağız. Hatay'da deprem konutlarına ek olarak 12 bin konut yapacağız.

"ZEMİN ARTI DÖRT KATI GEÇMEYECEK"

Biz proje bölgelerinde mahalle konakları da yapacağız. Sosyal donatılar da olacak. İçinde taziye evi olacak vatandaşlarımızın iyi gününde kötü gününde kullanabilecekleri. 500 aile sağlığı merkezi yapacağız. 500 gündüz bakımevi yapacağız. Spor salonumuz var. Lüks sitede olması gereken ne varsa olacak. Misafirhanelerimiz olacak. 500 konutta bir tane de bunlardan olacak. Apartmanda herkesin ne sorunu var ne sıkıntısı var bilirdi. Biz o ilişkiler yaşasın istiyoruz ve bu bakış acısıyla da zemin artı dört katı geçmeyeceğiz. Türkiye’nin yine en iyi mimarlarıyla artık bunu yaparken de yani deprem bölgesinden şu iki yılda yaptığımız tecrübeyi bu projeye yansıtıyoruz. Eksiklerimiz varsa o eksiklerimizi gideriyoruz. Yani burada en önemlisi sağlamlık, depreme dayanıklılık ve onunla birlikte de gerçekten insanımızın huzur içerisinde yaşayacağı projeler.

"BAŞVURU İÇİN ÖZEL BİR BAŞVURU SİTE OLACAK"

Burada verimli bir şekilde bu projeleri yapmaya gayret gösterdik. Yine baktığınızda 2 + 1 65 ve 80 metrekare daireler bunlar. 2-3 çocuklu ailelerimizin yaşayabileceği standartlarda büyüklüklerde yaptık. Vatandaşımıza gelen talepleri de aldık. Hani aidatın az olduğu yükün az olduğu evler. Bugün dünyanın neresine giderseniz işte Japonya’da İngiltere’de baktığınızda artık daireler küçülüyor. 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde engelli vatandaşlarımızın kontenjanları var. Engelli vatandaşlarımızın bize bildirdiklerinde standartları ona göre düzenlenecek. Başvuru noktaları 10 Kasım itibariyle duyurulacak. Özel olarak bir sitesi olacak. Tüm şeffaflığıyla süreç ilerleyecek.

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT

İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün.

3 YIL BOYUNCA KİRA BEDELİ AYNI MI OLACAK?

Orada artışlar olacak. Sözleşme imzalanacak, bakımını vs TOKİ üstlenecek. Kira artışı yine memur maaşlarında yapılacak artışla belirlenecek. Her türlü detayı paylaşacağız. İstanbul'da çalışan memur ve emeklilere göre kontenjan belirlenecek. 1 milyon 700 bin konutu yapmış bir iradenin vatandaşlarına sunduğu bir proje bu. Doğrudan 1.5 trilyon maliyeti var. 300 sektörü etkileyecek bir proje. Ekonomik hareketi de doğrudan etkileyecek

VATANDAŞ TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEZSE NE OLACAK?