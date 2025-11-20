Murat Kurum'dan 'COP31' açıklaması: Ev sahipliği konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk

- Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma kararlılığını vurgulayan Bakan Murat Kurum, önemli adımlarda mutabık kaldıklarını belirtti.
- COP30 toplantısı Brezilya'nın Belem kentinde gerçekleştirildi.
- Bakan Kurum, Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle görüşmeler yaptı.
Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'ncu Taraflar Konferansı COP30) düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansta Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle 4'lü toplantı gerçekleştirdi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Zirvede önümüzdeki yıl COP31 Taraflar Konferansı'nın hangi ülkede ve nasıl yapılacağı da müzakere edildi.
Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.
"OLUMLU KARARLAR ALDIĞIMIZ DÖRTLÜ ZİRVEMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"
Bakan Kurum paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem'de Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Sayın Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yalçın Rafiyev ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. COP31'e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum.