Murat Kurum'dan 'COP31' açıklaması: Ev sahipliği konusunda kararlılığımızı ortaya koyduk

Brezilya'nın Belem kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'ncu Taraflar Konferansı COP30) düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konferansta Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle 4'lü toplantı gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Zirvede önümüzdeki yıl COP31 Taraflar Konferansı'nın hangi ülkede ve nasıl yapılacağı da müzakere edildi.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

"OLUMLU KARARLAR ALDIĞIMIZ DÖRTLÜ ZİRVEMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Kurum paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: