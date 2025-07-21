Murat Kurum'dan deprem bölgesindeki müteahhitlere "24 saat" uyarısı

Deprem bölgesi, ayağı kaldırılmaya devam ediliyor.

Devlet, vatandaşlarını yalnız bırakmayarak daha güvenli konutlar ve iş yerleri inşa ediyor.

Depremin ilk zamanları dahil olmak üzere sahadan ayrılmayan bir isim var...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerine sık sık ziyaretlerde bulunuyor ve çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda da Malatya'ya giden Bakan Kurum, hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de süren çalışmaları yerinde inceledi.

O sırada Bakan Kurum, inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı’nda müteahhitleri de uyardı.

BAKAN KURUM’DAN MÜTEAHHİTLERE 24 SAAT UYARISI: GEREKENİ YAPARIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı’nda müteahhitleri 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları tamamlamaları konusunda uyararak, “İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım.” dedi.

"BURAYI ÖZELLİKLE GECE TAKİP EDECEĞİM"

Müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine, Bakan Kurum “Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de.” yanıtı verdi.

BAKAN KURUM'UN KARARLILIĞI UMUT OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu videoda görülen kararlılığı depremzedelere de umut oldu.

Bilindiği üzere depremin üzerinden sadece 2 yıl geçmesine rağmen 11 ilde 250 bin deprem konutu yapıldı.

Bakan Murat Kurum, 2025'in sonuna kadar bu rakamın 453 bine çıkacağını açıkladı.

Verdiği sözü yerine getirmek için sürekli deprem bölgesini ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Murat Kurum, bölge insanının gönlünü fethediyor.