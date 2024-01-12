Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: 'Riskli binaları dönüştüreceğiz' İstanbul’da ilçe ziyaretlerine devam eden Murat Kurum, vatandaşlarla sohbetinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik, “Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.

AK Parti'de de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte büyük önem taşıyan İstanbul için aday olan Murat Kurum, ilçe ziyaretlerinde bulunuyor.

Vatandaşlarla ve esnafla sıkça bir araya gelen Kurum, çalışmalarını anlatırken halkın derdiyle de yakından ilgileniyor.

Eminönü esnafını ziyaret etti

Sahada yoğun ilgi gören Kurum'un bugünkü adresi de Eminönü oldu.

Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret eden Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi.

"Nisan'da kurtulacağız"

Bu sırada Kurum'un yanına gelen kadın vatandaş, "Beykoz’da arsam var. 5 yıldan beri yıkıldı kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz, kurtarın bizi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kurum da, "Nisanda kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne iş varsa hepsini yaptık bitirdik. Büyükşehirde de 1 Nisan sabahı yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

"Riskli binaların dönüşümü için destek olacağız"

Bir başka kadın da, “Binalarımız çok eski.” dedi.

Kurum, "Olması gereken her yerde beraber planlarımızı yapacağız. Riskli binaların dönüşümü için destek olacağız. Planla destek vereceğiz, maddi destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.