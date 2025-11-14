Murat Kurum'dan Özel'e: Deprem bölgesini siyasi malzeme yaptırmayacağız

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlarını yalnız bırakmayan devlet, güvenli konutları tek tek inşa etmeye başladı.

Sahada çalışmalarını sürdüren ve deprem bölgesini karış karış gezen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Adıyaman'a gitti.

Burada son çalışmaları inceleyen ve bilgi veren Bakan Kurum, Özgür Özel'e de teki gösterdi.

Özel'in deprem konutlarıyla ilgili sözlerine tepki gösteren Kurum, şöyle dedi:

"MASA BAŞINDA SİYASET YAPIYOR"

CHP Genel Başkanı masadan siyaset yapıyor, oturduğu yerden. Deprem bölgesine gelmeden, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hatırını, sorunlarını dinlemeden masa başı siyaset yapıyor.



Biz CHP'nin siyasetine alıştık. Milletin derdine derman olmadan sadece iftiralarla, yalanlar, algılarla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çok açık ve net söylüyorum yalan söylüyorlar.



Burada yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. 350 bin sayısı depremzede kardeşlerimizin yüzde 80'inin evini almış olması demek.



Yani 3 depremzede kardeşimizden ikisi hatta daha fazlası evini almış, sağlam, güvenli yuvalarına kavuştu demek. Yıl sonu söz verdiğimiz gibi en az 450 bin konutu teslim edeceğiz dedik.



Kararlılıkla bu konutlar için çabalıyoruz, çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Masa başı değil, her hafta deprem bölgesine geliyoruz. Deprem bölgesini ziyaret ederek yapıyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNİ SİYASİ MALZEME YAPTIRMACAĞIZ"

Onlara tavsiyemiz gelsinler, görsünler. Buralara baksınlar. Milletimizin evini ziyarette bulunsunlar, milletimize sorsunlar. Milletimize sormuyorlarsa, deprem bölgesindeki belediye başkanlarına sosunlar onlar onlar doğruyu söyleyecektik, ancak amaçları bu değil.



Amaçları deprem bölgesinin bir derdine derman olmaksa burada bir çakılı çiviniz olur. Dertleri deprem bölgesini siyasi malzeme yapmak. Biz deprem bölgesini siyasi malzeme yaptırmayacağız. Söz verdiğimiz gibi bu konutları yapacağız. İstanbul'da iddianameyi gördük.



Usülsüzlüklerle paraları nasıl topladıklarını gördük. Yolsuzluklara gelince parayı buluyorlar, deprem bölgesine gelince paraları yok. Sadece baklava kutularındaki paralarla bile onlarca konut yaparlardı.



CHP'nin burada tek bir ağacı yok. Siz utanmadan sıkılmadan burada işçinin emekçinin alın terine haksızlık edeceksiniz, edemezdiniz. Size bu siyaseti yaptırmayacağız.

"ÖNÜMÜZ TAŞ KOYMAYIN"

Bursa'da tek bir Ulu Camii'yi yapacaklardı onu bile yapamadılar. Tarihi Meclis binamız, belediye binamız yükselmişken, binalarımız aslına uygun bir şekilde yeniden ihya olurken, hala deprem bölgesini siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar.



Ama ulu Camii'yi neden yapmadıklarını anlatmıyorlar. Tavsiyemiz bize engel olmayın, önümüze taş koymayın.



Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Ulu Camii'ye ilişkin son ihtarını yolladı. Kimsenin insafına depremzede kardeşimizi bırakmayacağız dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sözü verdi.



CHP'nin insafına bırakmayacağız. 11 ili ayağı kaldırdığımız gibi Ulu Camii'yi de kaldıracağız, CHP'nin insafına teslim etmeyeceğiz.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLA YUVALARINA KAVUŞACAKLARI GÜNE AZ KALDI"

Bugün ziyaretimizde ilk etabını hızlıca açtığımız kent meydanı ve cami çevresi çarşı projelerimizin vatandaşımızın da ilgisine mashar olduğunu gördük.



Çarşı projemizin ikinci etabı da devam ediyor. Projemiz tamamlandığımızda Adıyaman'ın ticaretinin kalbi burada atacak. Sadece Adıyamanlıların değil tüm deprem bölgesinin cazibesi olacak inşaatımızı yürütüyoruz.



Asrın inşaatı devam ediyor. 6 Şubat'ta 11 ilimizi ayağı kaldıracağız dedik, o güne az kaldı. Tüm vatandaşlarımızın huzurla yuvasına kavuşacağı o güne az kaldı. Yuvasına, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik.



Atık gün sayıyoruz. Adıyaman'da bugüne kadar 38 bin konutu, iş yerini alnımızın akıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar da 43 bin hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konutlarını teslim edceğiz.

"YENİ ADIYAMAN'IMIZ TAMAM DİYECEĞİZ"