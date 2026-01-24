Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 84’üncüsünde yaptığı konuşmada Yalova'da yürütülen kentsel dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, deprem riski yüksek olan Yalova’da kentsel dönüşümün hızlandırılması için belediyenin defalarca başvuru yaptığını ancak taleplerin karşılanmadığını öne sürdü.

25 BİN İMZALIK DEVASA KAMPANYA

Özel, Yalova Belediyesi’nin kentsel dönüşüm için dördüncü kez talepte bulunduğunu belirterek, “Master plan oluşturuldu, rezerv alan planları belirlendi, buna göre imar planı yapıldı. Belediyemiz bu taleplerini iletti ama kabul edilmedi. 25 bin haneden imza toplanarak devasa bir imza kampanyası yapıldı, hala buradan ses çıkarmıyorlar” dedi.

Konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u hedef alan Özel, Kurum’un kendisine yönelik eleştirilere tepki göstereceğini iddia etti.

MURAT KURUM'DAN YANIT GECİKMEDİ: BİZ ÜRETİYORUZ DİYE AKLIN ÇIKIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt vererek, CHP'nin artık eser üretemediği gibi laf da üretemediğini, bu nedenle bozuk plak gibi Murat Kurum adını zikrettiklerini söyledi.

Kurum paylaşımında, “CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor” ifadelerini kullandı.