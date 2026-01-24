Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aydın Şehir Hastanesi'ndeki hastalara ziyaret

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
- Erdoğan, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
- Aynı gün çeşitli yatırımların açılış törenine katıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Aydın'daydı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi açılışı, 6 bin 973 konut kura çekimi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı.
HASTALARI ZİYARET ETTİ
Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tedavi gören hastalar ziyaret etti.
Hastaların tek tek durumlarını soran Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.