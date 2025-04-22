Murat Kurum'dan Özgür Özel'e 'Kanal İstanbul' tepkisi

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Ana muhalefet partisi, son günlerde yeni bir algı çalışmasına soyundu...

TOKİ'nin Arnavutköy'de dar gelirlilere ilişkin yapacağı proje için 'Kanal İstanbul' iddiaları günden güne dolaşmaya başladı.

BAKAN KURUM'DAN SERT TEPKİ

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in aynı iddiaları dillendirmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, sert tepki geldi.

Murat Kurum, TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ"

Bakan Kurum, projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Dar gelirli vatandaşların konut sorununu çözeceklerini söyleyen Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt verdi.

"MİLLETİMİZİN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Kurum, "'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." diye konuştu.

"BİZ MİLLETİMİZE BİR SÖZ VERDİK"

Bakan Murat Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. “Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.” dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.



“Bu Kanal İstanbul Projesidir.” diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir.

"O 24 BİN KONUTUN SAHİBİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIDIR"