Müsavat Dervişoğlu: Akşener ile arama hiç kimse giremez

Siyasi partiler programlarını sürdürüyor...

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İl Kongresi'ne katıldı.

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin rutin işler olduğunu, yasanın kongre yapılmasını emrettiğini, kanuna uyulduğunu, kongrelerin bir taraftan da sorunların konuşulduğu yerler, dertleşme alanları olduğunu söyledi.

"İYİ PARTİ SON KALEDİR"

İyi Parti'nin kurumsal kimliğine karşı bir saldırı yapıldığını öne süren Dervişoğlu, "18 ay öncesinden bahsediyorum, onlar için Türkiye'de, İstanbul'da İyi Parti bitmişti. Şimdi gelsinler bu salonda İyi Parti'nin ne olduğunu, İstanbul'un ne olduğunu görsünler. İstifalar yaşandı, sosyal medya üzerinden birtakım saldırılar planlandı. Şimdi netice, İyi Parti'nin köklerine inanmayanların ortaya koyduğu stratejilerin iflası. İyi Parti son kaledir, kazılmış son müdafaa siperidir, o sebeple saldırıya uğramıştır." diye konuştu.

"AKŞENER İLE ARAMA HİÇ KİMSE GİREMEZ"

İstifalarla muhatap kılındıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Partimizin, 44 milletvekiliyle geldiği Parlamentoda bugün 29 kişiyiz. 15 arkadaşımız partisinden istifa etti. Bir tanesini bile kararından vazgeçirebilmek için bir tek cümle bile kurmadım çünkü siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin içinde tartışmalar olabileceğini ama bir siyasi partinin içinde geçmişe yönelik, geçmişi karalayan sözlerin sarf edilmesine izin verilmeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, geçmişe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

Çok da iyi bir sosyal medya izleyicisi değilim ama orada tartışmaların hangi boyutlara taşındığını görüyorum. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık olarak söylüyorum, benim Sayın Kurucu Genel Başkanım Meral Akşener ile arama hiç kimse giremez, herkes bunu böyle bilsin. Bu kongrenin uhuletle suhuletle akılla nihayete ermesi ve buradan çıkacak olan kadroların ayrışmadan İstanbul'u yönetme iradesi sergilemesi önemlidir. Bu tartışmaları çıkaranlardan, bu tartışmalardan beslenmeye kalkışanlardan azami ölçüde uzak durmanızı istirham ediyorum. Aranıza şeytanları sokmayın diyorum.

"YOLCULUĞUN ADI İKTİDAR YOLCULUĞUDUR"

İyi Parti'yi milletin kurduğunu, milletin kurduğu siyasi partiyi yaşatmak istiyorsa onu kimsenin engelleyemeyeceğini belirten Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: