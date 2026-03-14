Mustafa Destici: Cumhurbaşkanımızın adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gazetecilerle buluştu.

Destici, bir otelde düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularına yönelik gündemi değerlendiren Destici, erken seçim konusunda da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasını istediklerini söyleyen Destici, gerekli desteği her zaman vereceklerinin de altını çizdi.

"ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUM"

Destici, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, 2026'da bir seçim beklemediğini söyleyerek, "Ben seçimin 2027 sonu veya 2028 başı olacağını düşünüyorum. ya Meclis seçim kararı alacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için ki biz onun adaylığını istiyoruz ve destekliyoruz.

"TÜRKİYE İSTİKRARLA DEVAM ETMELİ"

Özellikle içinden geçtiğimiz bu şartlar, savaş haleleri de Türkiye'nin bu tecrübeyle, bu istikrarla devam etmesini bize göre doğru kılıyor. ya da bir anayasa değişikliği gerçekleşmesi lazım. Anayasa değişikliğinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum.

"MECLİS KARAR ALIRSA, TEKRAR OLABİLİYOR"

Ama Meclis bir seçim kararı alırsa, o zaman tekrar aday olabiliyor. Sanki Meclis karar alırsa seçim 2027'de olmak zorunda gibi bir şey var. Hayır, 2028 Şubat'ında da bu kararı alabilir. Normalde seçim 2028 Mayıs'ın sonu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, martın başında açıklaması lazım seçim takvimini. Ondan bir hafta önce Meclis derse ki 'seçim', seçim olur ve Cumhurbaşkanı tekrar aday olur" diye konuştu.

Destici, 'Erken seçim olmalı mı?' sorusuna da "Hayır bizce olmamalı" cevabını verdi.