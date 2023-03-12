Mustafa Destici: İstiklal Marşı, Türkiye'nin mücadele ruhudur BBP Lideri, "Devletimizin evlatları, yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda etmekte tereddüt etmeyecekler" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Destici, Türkiye'nin mücadele ruhuna dikkati çekti.

İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği 1921 şartlarında yazıldığını anımsatan Destici, marşın Türkiye'nin zafer destanı olduğunu belirtti.

"Düşmanlarla mücadele 100. yılda da devam ediyor"

Türkiye'nin bağımsızlığını, menfaatlerine aykırı gören düşmanlarla mücadelenin, Cumhuriyet'in 100. yılında da devam ettiğini vurgulayan Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonsuza dek var olacak"

Tarihimizin en büyük felaketini yaşadığımız günlerde, karşı karşıya olduğumuz zorlukları, birbirimize ve değerlerimize tutunarak aşacak ve yine galip geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, şehadetleri dinin temeli olan ezanların, ebediyen yurdumuzun üzerinde inlemesinin teminatı olarak sonsuza dek var olacak.



Türkiye Cumhuriyeti, yurdumun üstünde tüten en son ocak var olana kadar yaşamaya devam edecek. Yurdumuz, bayrağımız, milletimiz, devletimiz ebediyen izmihlal nedir bilmeyecek. İstiklal Marşı'yla kurulan devletimizin evlatları, yaşadıkları sürece, yurdumuza alçakları uğratmamak için canlarını feda etmekte tereddüt etmeyecekler.

"Ruhları şad olsun"

Destici, Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı "Safahat" adlı kitabına koymadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Çünkü ona göre İstiklal Marşı, artık Akif'in değil, Türk milletinindir. Biz de Mehmet Akif'i, diğer edebi şahsiyetlerin yanına koymayız. Çünkü İstiklal Marşı'yla birlikte Mehmet Akif, Türk milletinindir, Türk milletinin şairidir.



Bu vesileyle yeniden, milletimizin mümtaz, vakur, mütevazı, cesur, ahlak abidesi evladı Mehmet Akif Ersoy'la birlikte Kurtuluş Savaşımızı kazanan, Cumhuriyetimizi kuran şehitlerimizi, gazilerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.